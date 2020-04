Oms: "La Svezia è un esempio. Hanno capito come convivere con il virus" (Di giovedì 30 aprile 2020) “C’è la percezione che la Svezia non abbia messo in campo nessuna misura e che abbia lasciato che il virus si diffondesse nella popolazione. Nulla è più lontano dalla verità. In Svezia stanno capendo come convivere con il virus in tempo reale, il loro modello è un strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un modello di pieno successo o meno”. Lo evidenzia Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra.Rispetto al resto del mondo, ben lontano dall’aver impostato un approccio lassista, la Svezia ha applicato “una forte strategia di sanità pubblica, puntando sulle misure di igiene, di distanziamento, proteggendo le persone nelle residenze ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Oms : “La Svezia modello per la ripartenza”

