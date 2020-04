Nintendo Direct 'E3 2020' cancellato causa Coronavirus? (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo alcuni rumor, Nintendo sta annunciato agli sviluppatori partner che non terrà uno dei suoi eventi video Nintendo Direct a giugno. L'editore avrebbe dovuto tenere uno streaming in quel mese proprio in concomitanza con l'E3 2020, ma come sappiamo ormai da tempo, l'evento di Los Angeles è stato cancellato causa Coronavirus.Il 26 marzo l'azienda aveva postato un tweet a proposito: "A causa del COVID-19, le date di rilascio e altre informazioni sono soggette a modifiche". Quindi, il Nintendo Direct di giugno potrebbe non arrivare proprio a causa di problemi logistici, ovvero l'introduzione del lavoro da casa che ha rallentato le cose non solo per la grande N, ma per moltissime società, senza contare gli studi di sviluppo.Nintendo sta studiando come mantenere costante il proprio lavoro e al contempo proteggere i propri lavoratori, ma ci vorrà del tempo. ... Leggi su eurogamer Nintendo Switch : Giochi disponibili e in arrivo dal Direct del 26 Marzo 2020

