Meteo MILANO | ROVESCI giovedì | poi migliora con temperature in aumento

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilsusi presenterà instabile nel corso di giovedì per via di una seconda perturbazione, poi ci sarà il progressivo ritorno dell'anticiclone che riporterà il sole con tepore per i primi giorni di maggio. Giovedì 30: molto nuvoloso con, ventoso a tratti. Stima Pioggia 10 mm. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in. Vento: in media da Est/Sud-Est 7 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Venerdì 1 maggio: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, stazionaria. Vento: in media da ...