Fase 2, autocertificazione: non si dovrà inserire nome e cognome dei congiunti (Di giovedì 30 aprile 2020) Nell'epoca del coronavirus, nulla è più come prima. Pur nel caos che è venuto fuori circa la definizione dei congiunti e i limiti attorno a cui edificare la categoria dentro cui dunque, in questa famigerata Fase2, poter catalogare i legami affettivi che potremmo andare a trovare, arriva una piccola apertura di chiarezza quanto alla obbligatorietà della autocertificazione. Come noto, anche nella Fase 2 dovremo continuare a compilare l'autocertificazione e inserire tutti i dati necessari relativi alla motivazione dello spostamento. Tra questi comparirà anche la dicitura relativa ai congiunti ma attenzione: nell'autocertificazione per la Fase 2 non sarà necessario inserire nome e cognome dei congiunti. autocertificazione: non si dovranno inserire le generalità dei congiunti

Autocertificazione fase 2 - cosa scrivere per i “congiunti”

