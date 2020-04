Coronavirus, allarme alla Camera: un deputato è positivo (Di giovedì 30 aprile 2020) Un deputato della Lega è risultato positivo al Coronavirus. Proprio venerdì scorso era stato in Aula, scatenando quindi la preoccupazione in tutta l’aula della Camera sollevando diverse questioni sulla sicurezza. Spiega Ansa che alcuni deputati hanno chiesto di poter procedere con il voto telematico per la sicurezza di tutti. Le preoccupazioni dei deputati Una volta emersa la notizia, Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiesto alla presidenza di adottare nuove misure: tra le proposte quella del voto telematico oppure l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio in modo da garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Il vicepresidente Fabio Rampelli ha anticipato che “una risposta alle domande poste” arriverà nella riunione di oggi durante la Conferenza dei capigruppo. Stando a quanto rivela il ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l’allarme del Viminale : a marzo usura cresciuta del 9 per cento

Quando finisce il coronavirus : allarme dalla Cina “non è come la Sars”

Coronavirus - l’allarme del Viminale : “La mafia può infiltrarsi ovunque” (Di giovedì 30 aprile 2020) Undella Lega è risultatoal. Proprio venerdì scorso era stato in Aula, scatenando quindi la preoccupazione in tutta l’aula dellasollevando diverse questioni sulla sicurezza. Spiega Ansa che alcuni deputati hanno chiesto di poter procedere con il voto telematico per la sicurezza di tutti. Le preoccupazioni dei deputati Una volta emersa la notizia, Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) hanno chiestopresidenza di adottare nuove misure: tra le proposte quella del voto telematico oppure l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio in modo da garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Il vicepresidente Fabio Rampelli ha anticipato che “una risposta alle domande poste” arriverà nella riunione di oggi durante la Conferenza dei capigruppo. Stando a quanto rivela il ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Allarme alla Camera per un caso positivo #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus, a rischio la metà dei posti di lavoro nel mondo: è l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale del… - repubblica : Coronavirus e malattia di Kawasaki, l'allarme dei pediatri italiani [aggiornamento delle 18:33] - angiuoniluigi : RT @leggoit: Coronavirus, allarme lockdown per i giovani: insonnia e fame nella quarantena dei ragazzi - Bobbio65M : RT @AntonioSocci1: Caro @Quirinale ecco un altro presidente emerito della Corte Costituzionale che (come altri esimi giuristi) lancia l'all… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme dei virologi sui condizionatori? "Più morti di afa che di coronavirus", perché gli esperti sbagliano LiberoQuotidiano.it Coronavirus, allarme alla Camera: un deputato è positivo

Un deputato della Lega è risultato positivo al Coronavirus. Proprio venerdì scorso era stato in Aula, scatenando quindi la preoccupazione in tutta l’aula della Camera sollevando diverse questioni sull ...

Coronavirus Spagna: 24.275 morti, 236.899 casi/ Vuelta in formato ridotto (18 tappe)

La Spagna, al pari di molti altri Paesi mondiali, si trova quotidianamente a dover fare i conti (letteralmente) con il Coronavirus, che non perde occasione di aggravare il suo bilancio: dall’avvento d ...

Un deputato della Lega è risultato positivo al Coronavirus. Proprio venerdì scorso era stato in Aula, scatenando quindi la preoccupazione in tutta l’aula della Camera sollevando diverse questioni sull ...La Spagna, al pari di molti altri Paesi mondiali, si trova quotidianamente a dover fare i conti (letteralmente) con il Coronavirus, che non perde occasione di aggravare il suo bilancio: dall’avvento d ...