Coronavirus, AIE: crollo senza precedenti delle emissioni di CO2 dal settore energetico (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia la pandemia di Coronavirus dovrebbe tradursi in un crollo senza precedenti delle emissioni di CO2 dal settore energetico nel 2020, con il rischio di un probabile forte rimbalzo. Le emissioni globali di CO2 del settore dovrebbero calare di circa l’8% quest’anno, tornando al loro livello più basso dal 2010: potrebbe trattarsi il calo più rilevante mai registrato, 6 volte maggiore del precedente, registrato nel 2009 a seguito della crisi finanziaria globale, rileva l’AIE in un rapporto. Secondo l’agenzia, quest’anno la domanda di energia dovrebbe scendere del 6%, una perdita enorme: “È uno shock storico per il mondo dell’energia nel suo insieme. Con crisi sanitarie ed economiche senza precedenti, il calo della domanda è sconcertante per quasi tutte le fonti ... Leggi su meteoweb.eu “Il Coronavirus ‘sceglie’ le proprie vittime : e le ragioni sono scritte dentro di noi” : intervista al prof. Antonio Faiella

Coronavirus - l’epidemia si è sviluppata secondo una precisa traiettoria geografica : lo studio basato sui dati dei decessi

Coronavirus - nuovo sospetto contagio all’ex Ilva di Taranto : cresce la paura per i 5 mila lavoratori dell’acciaieria (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia la pandemia didovrebbe tradursi in undi CO2 dalnel 2020, con il rischio di un probabile forte rimbalzo. Leglobali di CO2 deldovrebbero calare di circa l’8% quest’anno, tornando al loro livello più basso dal 2010: potrebbe trattarsi il calo più rilevante mai registrato, 6 volte maggiore del precedente, registrato nel 2009 a seguito della crisi finanziaria globale, rileva l’AIE in un rapporto. Secondo l’agenzia, quest’anno la domanda di energia dovrebbe scendere del 6%, una perdita enorme: “È uno shock storico per il mondo dell’energia nel suo insieme. Con crisi sanitarie ed economiche, il calo della domanda è sconcertante per quasi tutte le fonti ...

mar_aie : A posteriori, la #Santelli ha sbagliato a fare quell'ordinanza. Ma, più che la governatrice della regione… - GraRulli : Il mattone ai tempi del coronavirus: tra 20 e 30% in più le richieste di case con spazi esterni” ?@LaStampa? Speran… - mar_aie : RT @trick_hn: Ma preoccupiamoci soprattutto del pallone. Coronavirus, parrucchieri, bar e ristoranti non ci stanno. 'Riaperture subito per… - BiagioSdC : @13RomamoR @mar_aie Il motivo sta qui: - mar_aie : RT @nonleggerlo: #Lockdown, le 4 foto che noi italiani non dimenticheremo mai. (#Coronavirus #25aprile #Mattarella #PapaFrancesco #Rimini)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus AIE Coronavirus, AIE: crollo senza precedenti delle emissioni di CO2 dal settore energetico Meteo Web Emergenza COVID-19: Il decreto-legge #CuraItalia sulla Gazzetta con nuove modifiche e 5 deroghe al Codice dei contratti

Sul supplemento rodinario alla Gazzetta ufficiale n. 16/L alla Gazzetta ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modific ...

Riprende la scuola: le preoccupazioni del Sindaco di Nizza

Estrosi lancia anche un’applicazione per alleggerire il lavoro dei genitori. Una sorta di Bignami ad uso del ragazzi per essere aiutati nello studio Dall'inizio della crisi di Covid-19, la città di Ni ...

Sul supplemento rodinario alla Gazzetta ufficiale n. 16/L alla Gazzetta ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modific ...Estrosi lancia anche un’applicazione per alleggerire il lavoro dei genitori. Una sorta di Bignami ad uso del ragazzi per essere aiutati nello studio Dall'inizio della crisi di Covid-19, la città di Ni ...