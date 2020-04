Conte: «Le iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime» Live tv (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente del Consiglio: «No al ritorno immediato alla normalità». Contro le Regioni: «illegittime misure di allentamento di enti locali». Il premier Contestato perché non indossava la mascherina Leggi su corriere Conte : «Iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime». Bagarre per il premier senza mascherina

Conte parla alla Camera : «Le iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime» Parlamento occupato di notte da 70 leghisti (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente del Consiglio: «No al ritorno immediato alla normalità». Contro le Regioni: «misure di allentamento di». Il premierstato perché non indossava la mascherina

Agenzia_Ansa : Conte: 'Iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime' LA DIRETTA DALLA CAMERA #ANSA - Mov5Stelle : ?? Siamo in diretta da @Montecitorio per l'informativa del Presidente Conte sulle iniziative del Governo per la ripr… - repubblica : Conte alla Camera: 'Iniziative improvvide degli enti locali saranno considerate illegittime'. Il premier in aula se… - repubblica : Conte alla Camera: 'Iniziative improvvide degli enti locali saranno considerate illegittime' [aggiornamento delle 1… - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: Conte: 'Iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime' LA DIRETTA DALLA CAMERA #ANSA -