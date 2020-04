Civica | tre priorità che Lazio deve mettere subito in campo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – Investire in sanita’, attrarre investimenti con un ruolo da protagonista e’ ridisegnare il modello della citta’ di Roma. Sono le “tre priorita’” che secondo il suo e gregario generale della Uil, Alberto, la Regioneinimmediatamente”. Nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, il sindacalista ha spiegato che “il primo provvedimentoessere sulla sanita’. Non so quando finalmente si potra’ ragionare del fatto che la sanita’ privatizzata e regionalizzata sia stato un errore, spero che ci sia il ritorno a una maggiore centralizzazione della sanita’, ma sicuramente fino a quando le competenze saranno regionali sulla sanita’ bisogne investire. Meno privato e piu’ pubblico, piu’ controlli e meno pezzi di carta”. Certo “non ...