Carapelle | un incendio distrugge 4000 cassoni per ortaggi

Un incendio ha distrutto 4.000 cassoni in plastica per la raccolta di ortaggi all'interno della cooperativa agricola Natura Daunia a Carapelle. Una nuvola di fumo si è alzata sopra alla cooperativa agricola Natura Daunia a Carapelle, nel Foggiano: un incendio è divampato distruggendo 4000 cassoni in plastica per la raccolta di ortaggi.

