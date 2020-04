Call of Duty Modern Warfare 2 sbarca anche su Xbox One e PC: quando scaricare la remaster (Di giovedì 30 aprile 2020) Con una mossa a sorpresa, Call of Duty Modern Warfare 2 remastered è approdato su PlayStation 4 lo scorso mese, riportando in vita uno dei capitoli della saga sparacchina più amati dagli appassionati. Il titolo è stato proposto da Activision all'utenza Sony come un'esclusiva temporale di un mese, sufficiente a vivere una intensa e controversa campagna principale per singolo giocatore, lasciando da parte la modalità multiplayer, tagliata da questa riedizione per evitare che la communty si disperdesse troppo tra questo, il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare e la nuova Battaglia Reale di Call of Duty Warzone - da scaricare gratuitamente come free-to-play su personal computer e console di ultima generazione. E se è vero che sono ormai trascorsi trenta giorni dalla inattesa release, ora Call of Duty Modern Warfare 2 remastered è pronto ... Leggi su optimagazine Call of Duty : Modern Warfare sta per ricevere un corposo Data Pack da 15 GB

Call of Duty Warzone e il cross-play : perché è possibile disattivarlo solo su Playstation 4?

Call of Duty : Warzone può contare su un giocatore di 5 anni incredibilmente bravo (Di giovedì 30 aprile 2020) Con una mossa a sorpresa,ofed è approdato su PlayStation 4 lo scorso mese, riportando in vita uno dei capitoli della saga sparacchina più amati dagli appassionati. Il titolo è stato proposto da Activision all'utenza Sony come un'esclusiva temporale di un mese, sufficiente a vivere una intensa e controversa campagna principale per singolo giocatore, lasciando da parte la modalità multiplayer, tagliata da questa riedizione per evitare che la communty si disperdesse troppo tra questo, il soft reboot diofe la nuova Battaglia Reale diofWarzone - dagratuitamente come free-to-play su personal computer e console di ultima generazione. E se è vero che sono ormai trascorsi trenta giorni dalla inattesa release, oraofed è pronto ...

PlayStation_LA : Call of Duty: Warzone trae primero a PlayStation 4 el plano de arma Fatal Freeze. ¡Dale un vistazo!… - SimoneFracassi : Uno pensa che giocherebbe a call of duty e invece.... #AnimalCrossingNewHorizons #NintendoSwitch - ItaliaStartUp_ : Call of Duty: Modern Warfare, la gigantesca patch di oggi porta nuove armi, customizzazioni e un mistero -… - Multiplayerit : Call of Duty: Modern Warfare, la gigantesca patch di oggi porta nuove armi, customizzazioni e un mistero - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare, la gigantesca patch di oggi porta nuove armi, customizzazioni e un mistero -