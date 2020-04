Calabria, la Svezia d’Italia: apriamo, ci fidiamo della gente. Ma la gente non si fida (Di giovedì 30 aprile 2020) I calabresi sono i nostri svedesi. Un piccolo “modello“, solo che l’OMS non lo sa ancora. Se n’era accorto il New York Times, che in un reportage neorealista sulla povertà del sud Italia nell’emergenza, prontamente rilanciato da tutti con la lettura sfasata: “Ci fanno i complimenti per come l’abbiamo gestita”. Sicché la presidente calabrese Jole Santelli, inorgoglita dalla ribalta internazionale, s’è lanciata oltre l’ostacolo dei Dpcm nazionali e ha firmato un’ordinanza che tra le altre cose prevede da oggi “la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. #Coronavirus #Fase2 Nuove misure che parlano il linguaggio della fiducia > https://t.co/JKUGnhgilS ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) I calabresi sono i nostri svedesi. Un piccolo “modello“, solo che l’OMS non lo sa ancora. Se n’era accorto il New York Times, che in un reportage neorealista sulla povertà del sud Italia nell’emergenza, prontamente rilanciato da tutti con la lettura sfasata: “Ci fanno i complimenti per come l’abbiamo gestita”. Sicché la presidente calabrese Jole Santelli, inorgoglita dalla ribalta internazionale, s’è lanciata oltre l’ostacolo dei Dpcm nazionali e ha firmato un’ordinanza che tra le altre cose prevede da oggi “la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. #Coronavirus #Fase2 Nuove misure che parlano il linguaggiofiducia > https://t.co/JKUGnhgilS ...

SignorinoSteff : @SantelliJole @La_Calabria Complimenti finalmente un segnale. La Sardegna dovrebbe seguire presto. Alla fine si tra… - napolista : #Calabria, la #Svezia d'Italia: apriamo, ci fidiamo della gente. Ma la gente non si fida - ilNapolista - CarloPose : RT @tobdea: Anni e anni a dire facciamo come la Germania, facciamo come la Svezia. E poi quando in Calabria lo fanno per una mezza volta .… - Sylvie26804002 : RT @Camillamariani4: La sola, oltre alla Svezia, in tutta Europa, a sollevare la testa. Abbiamo un'eroina. #Santelli #Calabria #30aprile - FdG_01 : @IlContiAndrea Concordo, ma Svezia=Calabria mi pare azzardato. Un saluto, e speriamo bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Svezia Calabria, la Svezia d'Italia: apriamo, ci fidiamo della gente. Ma la gente non si fida IlNapolista Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato

I morti per coronavirus sono in continuo aumento in tutto il mondo: cresce il numero di contagi anche in Italia. Il bilancio aggiornato. Scoperto nella città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta dif ...

Coronavirus: 5166 le persone positive in Liguria; salgono a 1571 i guariti con 2 test consecutivi negativi

Genova / Roma | Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 5166 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 47 più di ieri; i decessi dall’inizio dell’emerg ...

I morti per coronavirus sono in continuo aumento in tutto il mondo: cresce il numero di contagi anche in Italia. Il bilancio aggiornato. Scoperto nella città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta dif ...Genova / Roma | Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 5166 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 47 più di ieri; i decessi dall’inizio dell’emerg ...