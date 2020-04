Benevento | donato al “San Pio” il primo Dom Triage Box

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Con la delibera numero 259 del 14 aprile scorso, l’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha accettato la donazione liberale a ricevere il “DomBox”, l’innovativa cabina per l’effettuazione dei tamponi in piena sicurezza, anche al di fuori dell’ambito ospedaliero, che abbiamo voluto donare per aiutare il personale sanitario sannita impegnato a fronteggiare al meglio i pericoli di diffusione del contagio da Covid-19. “Siamo orgogliosi – hanno commentato dalla Nardone Martino srl, azienda di San Giorgio del Sannio – di aver consegnato questa mattina ai medici e al management dell’AO San Pio ilDomBox arrivato nel Sannio. In queste settimane sono state tante le dimostrazioni di vicinanza che l’Ospedale San Pio e altre strutture sanitarie ...