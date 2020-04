Uma Thurman: 50 anni di una bellezza iconica e non convenzionale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il suo nome è quello di una dea: Uma, divinità indù della bellezza e della luce. Quando si dice nomen omen. Perché la statuaria Uma Thurman di fascino ne ha da vendere e il suo magnetismo non accenna a diminuire anche adesso che sta per entrare nel sesto decennio della sua vita. Il 29 aprile l’attrice americana compie, infatti, 50 anni e a lei dobbiamo l’aver contribuito a stravolgere i rigidi canoni di bellezza hollywoodiani. Bionda, occhi azzurri, sorriso carismatico. Sulla carta un volto da bambola, nella realtà tutt’altro: occhi leggermente distanziati, il naso non certo alla francese. Ma, come per magia, le imperfezioni su di lei diventano, ante litteram, valore aggiunto di fascino e sex appeal. Perché oggi i difetti rendono uniche ma decenni fa non era così. Leggi su vanityfair Uma Thurman compie 50 anni : una dea sulla Terra (tra film - matrimoni e figli)

