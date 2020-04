UEFA: “Non importa se alcuni campionati non riprenderanno, le coppe saranno portate a termine” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Armand Duka, membro del comitato esecutivo UEFA, è intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ per fare alcune precisazioni sulle coppe europee. Visti i tanti stop definitivi ai campionati che stanno arrivano da più parti, Duka ha voluto ribadire la posizione della UEFA: “Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee (Champions o Europa League) giocheranno lo stesso. In Albania siamo a stretto contatto con il Governo ed i Comitati Scientifici, l’intenzione è di ripartire a fine maggio. Impensabile una linea unica europea: i contagi variano da Stato a Stato”. Ligue 1, il presidente: “concludere la stagione con i playoff” Coronavirus, il viceministro Sileri: “improbabile la ripresa del ... Leggi su calcioweb.eu “Non sanno decidere - al calcio manca uno come me” : Moggi attacca la UEFA

