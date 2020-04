Roma, Fonseca: «Difficile capire il no alla ripresa degli allenamenti» (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Anche il calcio, con tutte le precauzioni del caso, avrebbe potuto riprendere gli allenamenti dal 4 maggio. Per me è Difficile capire perché adesso si può andare a correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare per esempio a Trigoria, dove ci sono tutte le condizioni per lavorare individualmente”. … L'articolo Roma, Fonseca: «Difficile capire il no alla ripresa degli allenamenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Fonseca : «Sono innamorato della Roma. Allenamenti? Anche il calcio poteva ricominciare»

"Anche il calcio, con tutte le precauzioni del caso, avrebbe potuto riprendere gli allenamenti dal 4 maggio. Per me è difficile capire perché adesso si può andare a correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare per esempio a Trigoria, dove ci sono tutte le condizioni per lavorare individualmente".

