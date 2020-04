Perché sentirsi dire “Mi piaci | ma non abbastanza” è un segnale forte e chiaro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “La verità è che non gliabbastanza” si è sentitapiù vote Gigi Philips, protagonista dell’omonima pellicola sui sentimenti e sulle relazioni che nonostante tutto ci ha regalato un lieto fine. Sì perché lei, innamorata dell’amore, troppe volte ha chiuso gli occhi per non vedere. E diciamolo, siamo state tutte almeno una volta nella vita, Gigi. Tendiamo a giustificare i comportamenti sfuggenti e indecifrabili di alcuni uomini, nascondendoci dietro la scusa di caratteri complicati e passati turbolenti. Ma davvero possiamo accettare di stare con un uomo che ci dice “mi, ma non abbastanza“?. Certo, nella vita non è tutto bianco o nero e sin da bambine ci hanno insegnato che imparare a cogliere le sfumature è fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma questo concetto è ...