Muore a 53 anni Irrfan Khan, l’attore di Bollywood che ha recitato in «The Millionaire» e «Vita di Pi» (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ombra proiettata su un muro bianco, il profilo un po’ hitchcockiano marchiato dal suo inconfondibile ciuffo ribelle. È questo l’ultimo scatto che Irrfan Khan condivide sul suo profilo Instagram: era il 2018 e nessuno si sarebbe mai aspettato che sotto quella stessa foto sarebbero presto comparsi messaggi di amore e di condoglianze, perché Irrfan, uno degli attori più famosi di Bollywood, si spegne il 29 aprile 2020 per un raro tumore neuroendocrino all’età di 53 anni. Era ricoverato da tempo presso il Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital di Mumbai, circondato, come spiega il suo agente, dall’amore della sua famiglia, alla quale teneva più di qualunque cosa. Inclusa la fama che, grazie a film come The Millionaire di Danny Boyle e Vita di Pi di Ang Lee, ne ha presto fatto una star internazionale. Leggi su vanityfair Muore il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta : aveva 76 anni

Papà muore a 36 anni - mesi dopo i figli ricevono un suo regalo speciale

Tragedia ad Adro : Michael - ragazzo di 17 anni - muore davanti ai genitori e al fratellino (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ombra proiettata su un muro bianco, il profilo un po’ hitchcockiano marchiato dal suo inconfondibile ciuffo ribelle. È questo l’ultimo scatto che Irrfan Khan condivide sul suo profilo Instagram: era il 2018 e nessuno si sarebbe mai aspettato che sotto quella stessa foto sarebbero presto comparsi messaggi di amore e di condoglianze, perché Irrfan, uno degli attori più famosi di Bollywood, si spegne il 29 aprile 2020 per un raro tumore neuroendocrino all’età di 53 anni. Era ricoverato da tempo presso il Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital di Mumbai, circondato, come spiega il suo agente, dall’amore della sua famiglia, alla quale teneva più di qualunque cosa. Inclusa la fama che, grazie a film come The Millionaire di Danny Boyle e Vita di Pi di Ang Lee, ne ha presto fatto una star internazionale.

LaStampa : Muore a 53 anni l'attore indiano Irrfan Khan, star di #Bollywood di fama internazionale che ha conquistato… - pisto_gol : 25 anni fa una malattia crudele strappava alla vita e al calcio Andrea Fortunato. Il giovane difensore della Juvent… - Agenzia_Ansa : Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un f… - Moneymaker98000 : RT @chierici1950: Mamma,94 anni,mi ha chiesto se i morti giornalieri,400-500,sono tutti di o per coronavirus.Poi mi chiede:ma non muore più… - Yi_Benevolence : RT @chierici1950: Mamma,94 anni,mi ha chiesto se i morti giornalieri,400-500,sono tutti di o per coronavirus.Poi mi chiede:ma non muore più… -