Michele Riondino di nuovo papà, è nata Irma: ‘Mi riempi di vita’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo fiocco rosa per Michele Riondino e la compagna Eva Nestori. I due, già genitori di Frida nata nel 2014, hanno dato il benvenuto alla secondogenita: Irma. Chi è Michele Riondino: dal giovane Montalbano a La mossa del cavallo Esplosione di gioia e amore per l’attore che ha condiviso messaggi dolcissimi: “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa” e anche “Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia” frase riferita alla moglie, make up artist, conosciuta sul set de Il giovane Montalbano. Il giovane Montalbano, per sei puntate in tv di Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita ... Leggi su tvzap.kataweb Michele Riondino di nuovo papà - nata seconda figlia : il dolce annuncio

Michele Riondino papà Bis - Eva Nestori ha partorito/ Nata Irma : "mi riempi di vita"

Michele Riondino papà : è nata Irma - seconda figlia dell’attore e di Eva Nestori (Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo fiocco rosa pere la compagna Eva Nestori. I due, già genitori di Fridanel 2014, hanno dato il benvenuto alla secondogenita:. Chi è: dal giovane Montalbano a La mossa del cavallo Esplosione di gioia e amore per l’attore che ha condiviso messaggi dolcissimi: “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora midi vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa” e anche “Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia” frase riferita alla moglie, make up artist, conosciuta sul set de Il giovane Montalbano. Il giovane Montalbano, per sei puntate in tv di Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora midi vita vita ...

mullingspicemic : RT @GenteVipNews: Michele Riondino papà per la seconda volta, Eva Nestori ha partorito - mullingspicetea : RT @GenteVipNews: Michele Riondino papà per la seconda volta, Eva Nestori ha partorito - GenteVipNews : Michele Riondino papà per la seconda volta, Eva Nestori ha partorito - DrusillaMasen : Ragazzi domani 29 aprile ore 11: CONFERENZA STAMPA UNOMAGGIOTARANTO ?@DiodatoMusic? ?@RoyPaci? Michele riondi… - AloneOnTheRopee : È nata la figlia di Michele Riondino e io non sono la madre, quanto è ingiusta la vita -