Meryl Streep canta e prepara un Martini per festeggiare un compleanno su Zoom | il video

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020)unperunsu: ilvirale, in quarantena, festeggia unsundo endosi un bel. E’ quando mostra un, subito diventato virale, in cui la nota attrice americana è in accappatoio, struccata, con i capelli in disordine e in procinto di bere un bel cocktailto da lei stessa per celebrare ildel leggendario compositore Stephen Sondheim., insieme alle amiche Christine Baranski e Audra McDonald, ha dunque trasmesso in diretta su YouTube lachiamata super i 90 anni del drammaturgo; le tre, ognuna da casa propria, rigorosamente in accappatoio bianco e bicchiere in mano hanno intonato un brano del musical Company. 1. Coronavirus, Conte a una giornalista di TPI: “Se avrà responsabilità di ...