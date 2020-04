ItaliaViva : 'Il governo prenda due impegni: se le scuole riaprono a settembre riattivi l'unità di missione per l'edilizia scola… - RoccoPetraglia1 : RT @sole24ore: Maturità in classe dal 17 giugno, il colloquio varrà 40 punti su 100 - IWantToHugHazza : RT @mistatetramando: Noi maturandi: mancano meno di due mesi alla maturità L'Azzolina: forse rimettiamo la tesina, forse li fate di presen… - cristina_ra_ : RT @mistatetramando: Noi maturandi: mancano meno di due mesi alla maturità L'Azzolina: forse rimettiamo la tesina, forse li fate di presen… - DepontiFranca : Maturità in classe dal 17 giugno, il colloquio varrà 40 punti su 100 @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità classe Scuole chiuse e maturità 2020: tutti ammessi? Solo orale? Corriere della Sera