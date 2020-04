La giunta leghista di Sassuolo multa chi fa l’elemosina

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ladidecide dire chi fa l’elemosina: 56 euro di sanzione amministrativa per chi cede alle richieste dei questuanti. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in provincia di Modena, e approvata nel corso di un consiglio comunale in video-conferenza. Ladichi fa l’elemosina Il nuovo regolamento di polizia urbana proposto dallae approvato in aula, prevede infatti 56 euro dia chi darà soldi ai questuanti. L’approvazione, come riporta la stampa locale, ha suscitato polemiche, soprattutto in relazione alla crisi causata dall’attuale emergenza sanitaria. Il Pd definisce infatti la decisione una “scelta deprimente e antistorica”, mentre la Lega ribatte: “Non pensiamo certo dire la vecchietta o l’anziano che vuole fare ...