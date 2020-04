Iv: Renzi, ‘da Musumeci grave intimidazione, si scusi con Sammartino’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Una gravissima intimidazioni nei confronti di un parlamentare di opposizione che offende le istituzioni e riporta a tempi bui del passato. Musumeci si scusi ma freni anche la sua deriva dittatoriale. Massima solidarietà, la mia personale e quella di Italia Viva, a Luca Sammartino, insultato e minacciato in un luogo che dovrebbe essere di democrazia e dibattito politico”. Lo dice in una nota il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'articolo Iv: Renzi, ‘da Musumeci grave intimidazione, si scusi con Sammartino’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Iv : Renzi - ‘da Musumeci grave intimidazione - si scusi con Sammartino’

Coronavirus : Marcucci - ‘dal 18 governo autorizzi riaperture differenziate’

Coronavirus : Di Battista - ‘da Renzi e Salvini sento puzza e voglia di governo tecnico’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Una gravissima intimidazioni nei confronti di un parlamentare di opposizione che offende le istituzioni e riporta a tempi bui del passato.sima freni anche la sua deriva dittatoriale. Massima solidariet&a;, la mia personale e quella di Italia Viva, a Luca Sammartino, insultato e minacciato in un luogo che dovrebbe essere di democrazia e dibattito politico”. Lo dice in una nota il leader di Italia Viva, Matteo. L'articolo Iv:, ‘da, sicon Sammartino’ proviene da Ildenaro.it.

AndreaScanzi : In Germania hanno riaperto troppo presto. E puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe d… - CarloCalenda : No. Santi Renzi ha sparato una data a minchiam circa dieci giorni dopo che tutti in Italia noi compresi ripetevano… - davidealgebris : Recovery Fund e idea di En Marche + Italia Viva e sostenuto da Macron e Renzi. Parte M5S ha votato contro in Europa… - lvoir : RT @Siciliano741: @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia @arssiciliaoff Quando hai accettato di correre col CDX sapevi chi erano i compagni di vi… - GianScaringi : RT @AndreaScanzi: In Germania hanno riaperto troppo presto. E puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe da noi,… -