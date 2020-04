Grey’s Anatomy e Station 19 finale | un chirurgo rischierà la vita

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 29 aprile 2020)19 e Grey’scrossover: unrimarrà intrappolato al Pac North Giovedì 14 maggio, in America, andrà in onda la puntata conclusiva della terza stagione di19. Inizialmente previsto come un crossover diviso in due parti, il sedicesimo episodio “ospiterà” molti protagonisti di Grey’s. La lista delle guest star annovera, infatti, Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, Chandra Wilson in quelli di Miranda Bailey, Kim Raver nel ruolo di Teddy Altman e ancora Caterina Scorsone e Stefania Spampinato. Le dottoresse, come specificato nella trama, avranno modo di interagire con il team di Maya Bishop a seguito di una chiamata che metterà in pericolo ladi un. Stando alle anticipazioni, la puntata – significativamente intitolata “Louder than a bomb” – ...