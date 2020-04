Fassina (LeU): Multiservizi, no ai licenziamenti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU, ha fatto il punto in una nota sulla situazione occupazionale di Roma Multiservizi. “In un quadro economico e sociale drammatico per Roma più che per il resto d’Italia, data la sua maggiore dipendenza dal turismo, le aziende municipalizzate, invece di preservare l’occupazione, aggravano lo scenario. Nonostante una norma nazionale introdotta dal Decreto ‘Cura Italia’ per evitare i licenziamenti, il consorzio temporaneo di imprese capeggiato da Roma Multiservizi, controllata da Ama, licenzia 260 lavoratrici e lavoratori impegnati nella raccolta di rifiuti di negozi e uffici. La Sindaca Raggi eserciti le sue funzioni di rappresentante della proprietà di Ama, intervenga e faccia sospendere i licenziamenti. Di fronte alla scelta giusta e da noi sempre sostenuta di ... Leggi su romadailynews Fassina (Leu) : il Mes è una trappola - evitiamola e pensiamo a un piano di divorzio amichevole dall’euro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Stefano, consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU, ha fatto il punto in una nota sulla situazione occupazionale di Roma. “In un quadro economico e sociale drammatico per Roma più che per il resto d’Italia, data la sua maggiore dipendenza dal turismo, le aziende municipalizzate, invece di preservare l’occupazione, aggravano lo scenario. Nonostante una norma nazionale introdotta dal Decreto ‘Cura Italia’ per evitare i, il consorzio temporaneo di imprese capeggiato da Roma, controllata da Ama, licenzia 260 lavoratrici e lavoratori impegnati nella raccolta di rifiuti di negozi e uffici. La Sindaca Raggi eserciti le sue funzioni di rappresentante della proprietà di Ama, intervenga e faccia sospendere i. Di fronte alla scelta giusta e da noi sempre sostenuta di ...

