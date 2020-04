Covid-19 | 390 tamponi analizzati in Irpinia | riscontrati due casi positivi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Avellino comunica che, su 390dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati, richiesti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino e riferiti a 2 persone. Si tratta di una persona residente ad Ariano Irpino e una persona residente a Grottaminarda, entrambe individuate con test rapido, contatti dirisultatied entrambe asintomatiche. Continua da parte dell’Azienda Sanitaria Locale l’azione di screening sul territorio per rintracciare idi soggetti,pur essendo asintomatici, potenziali veicoli di contagio. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui ...

DesmoDuca : @mimandaRai3 ma quella persona che ha inviato il mess wapp dicendo che percepisce reddito di cittadinanza di 390€ m… - Forgedl1 : Il Bangladesh registra altri 10 decessi, 390 nuovi casi positivi di COVID-19 - Forgedl1 : Il Bangladesh registra altri 10 decessi, 390 nuovi casi di Covid-19 - viviromatv : Emergenza COVID: i Carabinieri NAS sequetrano 390 mila mascherine e 57 mila prodotti igienizzanti irregolari… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 390

InterNapoli.it

Mercedes-Benz scommette sui Suv e lancia le nuove Gla e Glb come armi per superare la fase più nera del mercato auto, caratterizzata dalla chiusura delle attività produttive e commerciali a causa del ...Il coronavirus circolava nella Bergamasca e in Lombardia, già dal 26 gennaio, quindi prima che venisse proclamata l’emergenza sanitaria nazionale il primo febbraio. I segnali, in questo senso, erano g ...