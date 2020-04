Catalfo | altre 9 settimane CIG e proroga divieto licenziamenti

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – “Questa crisi mi ha fatto ancora di più rendere conto di quanto sia frammentato il sistema degli ammortizzatori sociali, è una delle riforme che dovrebbe essere fatta immediatamente dopo” questa emergenza. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia, a Corriere.tv. “Adesso, in maniera ancora più consapevole, è necessaria fare una riforma degli ammortizzatori sociali – ha spiegato – pensare a non avere più degli ammortizzatori passivi ma cercare di mettere misure attive, penserei quelle più legate alla formazione, cioè non portando il lavoratore a casa ma mantenendolo sul posto di lavoro, facendogli dedicare quelle ore di lavoro a una formazione mirata che aumenterebbe le competenze del lavoratore, a beneficio anche dell’impresa”. Una crisi senza precedenti, per questo, ...

