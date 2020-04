Calabria, Santelli sfida Conte e riapre bar e ristoranti: ma forse ci ripensa (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Calabria si oppone a Conte e riapre bar e ristoranti: ma forse ci ripensa La Calabria è nel caos. La presidente Jole Santelli, a sorpresa, stasera ha firmato un’ordinanza per anticipare rispetto al resto del Paese la Fase 2. Convinta, forse, di raccogliere consensi guidando la ribellione del Sud oppresso da decreti troppo punitivi, ha così motivato la decisione: “Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo”. Nello specifico, l’ordinanza consente tra le altre cose la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti con servizio tavoli all’aperto, spostamento tra comuni per ... Leggi su tpi Coronavirus - il governatore Santelli : “in Calabria abbiamo fatto mezzo miracolo - adesso inizia una nuova era”

