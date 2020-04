Assassin's Creed? Splinter Cell? Ubisoft prepara un grande annuncio per oggi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sembra proprio che Ubisoft abbia in serbo sorprese per i fan, dato che oggi intorno alle 14 italiane la compagnia dovrebbe svelare un importante annuncio.Ubisoft China ha anticipato un grosso reveal per le prime ore di questo pomeriggio. Lo studio ha comunicato la notizia attraverso Weibo, il social network cinese più popolare.Anche Boss Logic ha in programma un "grande annuncio" allo stesso orario e questo farebbe pensare che i reveal siano connessi.Leggi altro... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla è il nuovo gioco della serie e ha una data di uscita?

Un nuovo Assassin's Creed sarà annunciato presto?

in onore di tsu se annunciano assassin's creed: vichinghi scarico il primo e si va - myreviews_it : [RUMOR] Ubisoft presenterà il nuovo Assassin's Creed oggi? - - Vanitas94 : @ClaudioACSy Se solo facessero uscire Assassin's Creed Gold in versione scritta!!! - RobyRoby27 : Quindi oggi scopriamo il nuovo Assassin's Creed.

Assassin's Creed Valhalla sembra sia stato rivelato da un leak che riporta anche la data di uscita per il nuovo episodio della serie Ubisoft: sarà davvero così? Assassin's Creed Valhalla sarebbe stato ...

Potrebbero mancare poche ore all'annuncio del prossimo titolo della serie Assassin's Creed, stando a quanto emerge da una serie di indiscrezioni provenienti da diverse fonti. Una di queste è il solito ...

