Ufficiale la partenza della Formula 1 (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Si partirà a porte chiuse in Austria Il giro del mondo pare salvo, sebbene sia più lungo dei famosi 80 giorni di Verne e abbia perso ufficialmente un'altra tappa con la cancellazione del GP di Francia (dopo quelli di Spagna, Olanda, Italia e Montecarlo – Leggi l'articolo). Ieri un comunicato Ufficiale di F.1 riportava dichiarazioni dell'a.d. Chase Carey, di fatto la road map – si spera il più definitiva possibile – per il Mondiale 2020. Che si farà, salvo ulteriori e futuri sconvolgimenti: prima e confortante certezza. «Stiamo in- dividuando un percorso iniziale di gare in Europa tra luglio e i primi di settembre. Partiremo dall'Austria nel weekend 3-5 luglio. Pubblicheremo il calendario il prima possibile» ha aggiunto Carey. Tutti in fila Via da Zeltweg e avanti ...

