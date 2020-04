Sinfonia berlinese

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 aprile 2020) Bisogna decidere. Ogni tanto, almeno. Sulle cose che contano. Non si può un giorno dare l’addio a Alberto Arbasino come se ci avessero appena strappato un pezzo di cuore (è stato questo l’effetto). Salvo poi, svoltata una settimana o due, mettere like e cuoricini ai video con gli animali che si sare