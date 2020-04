Luca e Ivana news, problema congiunti? All’ambasciata: “Cose cambiano” (Di martedì 28 aprile 2020) Ivana Mrazova e Luca Onestini, quarantena ancora a distanza: problema per congiunti che vivono all’estero? Lo sfogo della ragazza Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a rimanere lontani in questo periodo di quarantena che, per il momento, non ha una vera e propria “scadenza”. Ma, dopo le ultime parole di Giuseppe Conte, c’è una nuova … L'articolo Luca e Ivana news, problema congiunti? All’ambasciata: “Cose cambiano” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Cecilia Rodriguez contro Luca Onestini e Ivana? “Insieme per business”

Chi è Ivana Mrázová? La fidanzata di Luca Onestini

Cecilia Rodriguez sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Luca Onestini e Ivana Mrazova affermando che alcune coppie non si lasciano per lavoro.

