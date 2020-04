Coronavirus, pazienti oncologici lasciati soli: la storia di Alessandra (Di martedì 28 aprile 2020) Meteoweek torna ad occuparsi del dramma dei pazienti oncologici che – in seguito all’emergenza Coronavirus – si sono trovati con viste annullate, terapie rinviate, interventi chirurgici spostati a “data da destinarsi”. La testimonianza di una paziente. Alessandra Capone è una paziente oncologica di Roma che, come tante e tanti, si è trovata a dover gestire … L'articolo Coronavirus, pazienti oncologici lasciati soli: la storia di Alessandra proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - dalla SARS al COVID-19 : a Pechino chiude l’ospedale dei record - tutti i pazienti dimessi

Coronavirus - altri 101 guariti in Toscana. I ricoverati sono il 13 - 8% dei pazienti attualmente positivi

Coronavirus - 124 positivi ricoverati allo Spallanzani : 5 in più di ieri. Dimessi 364 pazienti (Di martedì 28 aprile 2020) Meteoweek torna ad occuparsi del dramma deiche – in seguito all’emergenza– si sono trovati con viste annullate, terapie rinviate, interventi chirurgici spostati a “data da destinarsi”. La testimonianza di una paziente.Capone è una paziente oncologica di Roma che, come tante e tanti, si è trovata a dover gestire … L'articolo: ladiproviene da www.meteoweek.com.

chetempochefa : 'Sono un medico e da sola ho capito di avere il coronavirus, ma dovevo tornare al lavoro non appena fosse passata l… - StampaTorino : La rivolta delle Rsa: “Continuano a mandarci pazienti positivi al coronavirus” - you_trend : #Coronavirus, crescono ancora i pazienti in isolamento domiciliare, continuano a calare invece quelli in terapia in… - fabioferrero71 : La rivolta delle Rsa: “Continuano a mandarci pazienti positivi al coronavirus” - La Stampa - Ultime notizie di cron… - IlariaBifarini : @visionaria_io @Gio2020Gio @LalliVincenzo E voi per dire che senza il coronavirus non sarebbero morti i pazienti co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pazienti Coronavirus, dopo 70 giorni pazienti cinesi ancora positivi la Repubblica Coronavirus, autopsie a Casa Fenzi di Conegliano: riesumati gli anziani deceduti

CONEGLIANO (TREVISO) Continua l’indagine su contagi e decessi a Casa Fenzi. E continuano le autopsie. Due quelle che il medico legale Antonello Cirnelli eseguirà oggi. La prima sul corpo di Angelo Fan ...

Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Olimpiadi Tokyo, il presidente del comitato olimpico organizzatore: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi potrebbero essere cancellati" Conte a La Stampa: "Se tornassi indietro, ...

CONEGLIANO (TREVISO) Continua l’indagine su contagi e decessi a Casa Fenzi. E continuano le autopsie. Due quelle che il medico legale Antonello Cirnelli eseguirà oggi. La prima sul corpo di Angelo Fan ...Olimpiadi Tokyo, il presidente del comitato olimpico organizzatore: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi potrebbero essere cancellati" Conte a La Stampa: "Se tornassi indietro, ...