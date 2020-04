Confesercenti | Attività legate al food | a Napoli ripartite 20 su 100 Parlano i

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020) La ripresa deldelivery aè stata al centro di un dibattito organizzato in diretta Facebook daal quale hanno partecipato alcuni tra i principali ristoratori della città. Grande la preoccupazione tra tutti gli addetti ai lavori. Per Vincenzo Schiavo, presidente diCampania “soltanto con una riapertura massiccia, in linea con il resto d’Italia, possiamo evitare il fallimento di molte nostre attività”. Secondo i dati raccolti da, ieri aha aperto soltanto il 5% di bar e pasticcerie, con un ritorno pari a zero dal punto di vista economico. Migliore la risposta per quanto riguarda pizzerie, ristoranti e pub impegnati nel “delivery”. La stima di, considerando le 2 mila attività associate solo per la città di, è che abbia aperto appena ...