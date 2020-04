Tuttosport - In casa Napoli tutti cedibili (tranne due eccezioni) in caso di proposte indecenti (Di lunedì 27 aprile 2020) tutti cedibili in caso di proposte indecenti con due eccezioni: Fabiàn e Zielinski. Questo secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport è l'orientamento del Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 27 aprile 2020)indiindecenti con due: Fabiàn e Zielinski. Questo secondo quanto scrive l'edizione odierna diè l'orientamento delin vista della prossima sessione di mercato.

Milan, doppia idea per l’attacco: come riferisce Tuttosport, piacciono Myron Boadu e Luka Jovic. Il Diavolo pensa a un doppio approdo qualora Zlatan Ibrahimovic non restasse. Myron Boadu da una parte ...

Juve, il papà di Higuain chiarisce: "Rispetterà il contratto"

Il padre del Pipita allontana qualsiasi dubbio: "Non pensa di andare via perchè ai bianconeri ci tiene e la gente gli vuole bene" ...

