Perché «After Life 2» di Ricky Gervais è una delle migliori serie Netflix del 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) Sarà la memoria di The Office, saranno le frecciatine in tanti Golden Globe presentati, ma fino a un anno fa Ricky Gervais era il comico caustico da temere. After Life, però, ha cambiato tutto. In questa serie dramedy, da lui scritta e diretta, che lo vede nei panni di un vedovo che non sa consolarsi e non sa gestire il proprio dolore (quasi come qualsiasi essere umano, solo un po' più misantropo), Gervais muove così tante cose dentro da diventare insieme l'amico che vorresti salvare e quello che vorresti salvasse te. Cosa che fa, nella seconda stagione. Ricky Gervais in After Life 2Un anno fa After Life ha dimostrato due cose: - che i comici bravi maneggiano il materiale tragico bene quanto quello leggero, riuscendo a raccontare le nostre macchie umane o le cose che più ci fanno male con delicatezza e insieme precisione, ... Leggi su gqitalia Perché non dovreste perdervi «After Life 2» (Di lunedì 27 aprile 2020) Sarà la memoria di The Office, saranno le frecciatine in tanti Golden Globe presentati, ma fino a un anno faera il comico caustico da temere., però, ha cambiato tutto. In questadramedy, da lui scritta e diretta, che lo vede nei panni di un vedovo che non sa consolarsi e non sa gestire il proprio dolore (quasi come qualsiasi essere umano, solo un po' più misantropo),muove così tante cose dentro da diventare insieme l'amico che vorresti salvare e quello che vorresti salvasse te. Cosa che fa, nella seconda stagione.in2Un anno faha dimostrato due cose: - che i comici bravi maneggiano il materiale tragico bene quanto quello leggero, riuscendo a raccontare le nostre macchie umane o le cose che più ci fanno male con delicatezza e insieme precisione, ...

TessHeronstairz : Perché tutti mi scrivono in privato chiedendomi se sono quella di After? Cos'è questo After? - my_after : @hesvangel io ci penso a questa stagione da un anno e mezzo fa quando vidi l'og. Ci sono delle scene che non vedo l… - my_after : 'PORTO FUORI IL CANE! ECCO, L'HO FATTO, L'HO DETTO! VISTO?' 'io non ho il cane...' 'no perché ce l'aveva quella di… - my_after : Lestrade che corre immediatamente quando #Sherlock chiama. Due conquilini che si proteggerebbero anche a costo di m… - my_after : iniziamo forse con una delle scene più epiche di questo episodio: ovvero John che guarda con questa faccia Sherlock… -