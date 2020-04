(Di lunedì 27 aprile 2020) Da oggi, lunedì 27 aprile, Rai 3 propone #, in onda nei giorni feriali alle 15.20. Il programma, firmato da Rai Cultura e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, rientra nell’offerta didattica #lascuolanonsiferma e si compone di due lezioni da 15 minuti ciascuna su argomenti vari, dalle arti alla letteratura, dalle scienze alla musica, tenute da accademici e divulgatori e introdotte da Edoardo, Rai 3 faconpubblicato su TVBlog.it 27 aprile 2020 11:15.

SerieTvserie : Maestri, Rai 3 fa lezione con Camurri - assufinocchiaro : RT @Agenzia_Italia: #Mattarella agli studenti: 'Il mondo di domani dipende da voi' - LorenzoMainieri : Maestri: Sergio Mattarella parla agli studenti - LorenzoMainieri : Maestri: lunedì alle 15:20 su @RaiTre con @EdoardoCamurri - AlePizzuti : RT @RaiScuola: ?? #LaScuolaNonSiFerma, la rubrica quotidiana sui canali social del Ministero dell'Istruzione @MIsocialTW per raccontare e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Maestri Rai

Nella programmazione dal 27 aprile al 3 maggio 2020 al via un nuovo programma, due recite del Rosario e Messe dedicate a Maria Le anticipazioni del ...No, la quarantena non ostacola la passione per il ballo! Al contrario, grazie a lezioni on line gratuite con insegnanti professionisti, come quelle lanciate dal festival OnDance promosso dall’étoile d ...