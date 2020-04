Intesa Sanpaolo | dai soci arriva l' ok all' integrazione con Ubi

(Di lunedì 27 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – La prima assemblea a porte chiuse diha dato il via libera all'aumento di capitale da un miliardo finalizzato all'acquisizione di Ubi Banca. La delibera e' passata con il voto favorevole del 98% deipresenti. Ai lavori ha partecipato il 52,25% del capitaleale. I principali azionisti sono la Compagnia di San Paolo (6,79%), la Fondazione Cariplo (4,38%), JP Morgan (2,02%), Fondazione Cariparo(2,02%), Norges Bank (2%), Fondazione Cr. Firenze (1,84%) e la Fondazione Carisbo (1,39%). Come ha spiegato l'amministratore delegato Carlo Messina l'con Ubi andra' avanti nonostante il crollo di Borsa provocato dal coronavirus. Una precisazione importante visto quanto accaduto negli ultimi due mesi sui mercati. Per capire: al momento dell'annuncio dell'operazione (14 febbraio)il rapporto di scambio (ogni azione Ubi verra' pagata con ...

