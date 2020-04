Il numero di nuovi contagi è il più basso dal 10 marzo (Di lunedì 27 aprile 2020) Sale a 199.414 il numero totale degli italiani colpiti dall'epidemia di coronavirus. Con un aumento di 1.739 unità da ieri (quando erano state 2.324), l'incremento più basso dal 10 marzo (quando i nuovi casi erano stati 977, per poi schizzare l'11 marzo a 2.313). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Torna a salire il numero dei decessi, 333 oggi contro i 260 di ieri, per un totale di 26.977. I guariti sono 1.696 (contro i 1.808 di ieri), e salgono a 66.624. Il numero di persone attualmente malate torna così a scendere: -290 oggi (ieri +256), per un totale di 105.813. E si conferma il trend di calo dei ricoveri, oggi particolarmente marcato per quelli ordinari: 1.019 in meno in un giorno, con il totale che scende a 20.353. Continua a scendere anche il numero delle terapie intensive occupate: 53 in meno, 1.956 in ... Leggi su agi Coronavirus - il bollettino della Lombardia : ancora alto il numero dei nuovi positivi

Coronavirus - oggi in Italia 260 morti - 1.808 guariti e 2.324 nuovi casi : è il numero di decessi più basso da 42 giorni [DATI]

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 415 morti e 2.357 nuovi contagi oggi in Italia - continua a calare il numero di malati (Di lunedì 27 aprile 2020) Sale a 199.414 iltotale degli italiani colpiti dall'epidemia di coronavirus. Con un aumento di 1.739 unità da ieri (quando erano state 2.324), l'incremento piùdal 10(quando icasi erano stati 977, per poi schizzare l'11a 2.313). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Torna a salire ildei decessi, 333 oggi contro i 260 di ieri, per un totale di 26.977. I guariti sono 1.696 (contro i 1.808 di ieri), e salgono a 66.624. Ildi persone attualmente malate torna così a scendere: -290 oggi (ieri +256), per un totale di 105.813. E si conferma il trend di calo dei ricoveri, oggi particolarmente marcato per quelli ordinari: 1.019 in meno in un giorno, con il totale che scende a 20.353. Continua a scendere anche ildelle terapie intensive occupate: 53 in meno, 1.956 in ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - RaiNews : La #Russia ha registrato il numero record di 6.361 nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, dato che porta i… - RegioneLazio : #Coronavirus - oggi nel Lazio registriamo il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24h (totale 1.433) e super… - Ultron65 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione… - News24Italy : #Il numero di nuovi contagi è il più basso dal 10 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : numero nuovi Il numero di nuovi contagi è il più basso dal 10 marzo AGI - Agenzia Italia Coronavirus, in Sicilia i contagiati attuali sono 2.123: nuovi casi in terapia intensiva

Tre morti per il Coronavirus in Sicilia. Il numero dei decessi legati a Covid-19 è di 231 persone. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 ...

Coronavirus: Fvg, crescono i contagi (60), 7 i nuovi decessi

Si registrano sette decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 271 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e ...

Tre morti per il Coronavirus in Sicilia. Il numero dei decessi legati a Covid-19 è di 231 persone. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 ...Si registrano sette decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 271 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e ...