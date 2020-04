Gp Gran Bretagna il 19 luglio senza pubblico

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 aprile 2020) IlPremio didi Formula Uno si correrà. Lo hanno confermato gli organizzatori del Gp di Silverstone in programma il 19. "Abbiamo posticipato questa decisione difficili il più a lungo possibile ma è abbastanza chiaro che un Gp in condizioni normali non sarà possibile", ha ammesso Stuart Pringle, managing director di Silverstone. Che potrebbe, come si sta pensando anche per Spielberg, ospitare due gare di fila essendo Austria ele prime due prove in calendario dopo la cancellazione anche delPremio di Francia.