Donna negativa e poi positiva al Covid-19 | i chiarimenti del Moscati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nella giornata di ieri era scattato l’allarme rosso per il “” di Avellino per l’emergenza-19. All’indomani arrivano idel nosocomio di Contrada Amoretta: “In relazione all’episodio della paziente pervenuta al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe” di Avellino il 23 aprile scorso e trasferita alHospital per essere risultataal nuovo Coronavirus a seguito dell’esecuzione del tampone naso-faringeo, si precisa che la stessa paziente era stata ricoverata il 5 aprile scorso nell’Unità Operativa di Nefrologia della Città Ospedaliera con una refertazione di negatività al-19 già in possesso dellae che, durante il periodo di degenza, protrattosi fino al 20 aprile, la ...