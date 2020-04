Coronavirus: Mattarella, ‘uscire per andare a scuola esercizio libertà’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Tutti voi rammenterete queste settimane di forzato isolamento, per ciò che la pandemia vi ha sottratto: le vostre classi, i compagni, i professori. In fondo, costretti a casa, avvertite ‘molti, forse, con sorpresa- che la scuola vi manca. Probabilmente, non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà. Della vostra libertà”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento per “# maestri”, nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione per #LascuolaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘uscire per andare a scuola esercizio libertà’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Mattarella - ‘Rai per scuola esalta missione servizio pubblico’

Coronavirus : Mattarella - ‘riflettere per trovare occasioni di crescita’

Coronavirus - Mattarella : le scuole chiuse “sono una ferita per tutti” (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Tutti voi rammenterete queste settimane di forzato isolamento, per ciò che la pandemia vi ha sottratto: le vostre classi, i compagni, i professori. In fondo, costretti a casa, avvertite ‘molti, forse, con sorpresa- che lavi manca. Probabilmente, non avreste mai immaginato che poter uscire percostituisse undi libertà. Della vostra libertà”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in un intervento per “# maestri”, nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell’Istruzione per #LaNonSiFerma, in onda oggi su Raitre. L'articolo, ‘uscire perlibertà’ CalcioWeb.

Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio su La7: “Mattarella? Grande errore chiedere il suo impeachment. Lui è fondamentale in questa e… - zazoomblog : Coronavirus Mattarella: le scuole chiuse “sono una ferita per tutti” - #Coronavirus #Mattarella: #scuole - Notiziedi_it : Coronavirus, Mattarella: “Le scuole sono anche un luogo di relazione. La chiusura è una ferita per tutti” -