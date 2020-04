Carlo Messina e i patrioti repressi

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 27 aprile 2020) Sul Sole, il direttore intervista il ceo di Intesa Sanpaolo,. Che lancia un ovvio allarme debito pubblico, destinato a gonfiarsi a causa del collasso economico causato dal lockdown da pandemia. Vi preannuncio che non ci sono particolari originalità nella elaborazione di; c'è invece quello che sappiamo da sempre: compensiamo ricchezza privata e debito pubblico non a mezzo di tassazione bensì attraversoone finanziaria, o meglio incentivazione per lo più (...) - Economia / Banche, , Banca Centrale Europea, Prestiti,