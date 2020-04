Bolsonaro è sempre più nei guai (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo la sua decisione di licenziare il popolare ministro della Giustizia, ora in Brasile si parla apertamente di impeachment Leggi su ilpost (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo la sua decisione di licenziare il popolare ministro della Giustizia, ora in Brasile si parla apertamente di impeachment

