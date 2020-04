Attivati in Lombardia 991 posti in degenze di sorveglianza (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza Attivati finora in Regione Lombardia“. Lo specifica l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a margine dell’audizione nella Commissione Sanità che si è tenuta in video conferenza. L’assessore Gallera ha inoltre dichiarato che “attualmente sono attive 44 Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), le quali hanno già effettuato circa 3500 visite a domicilio”. “Abbiamo rafforzato per il coronavirus le azioni e il livello delle cure e dell’assistenza territoriale – conclude Gallera – in stretta collaborazione con i Medici di base, a beneficio dei cittadini e della loro salute”. Ecco il numero dei posti nelle degenze di sorveglianza suddivisi per ATS: Città Metropolitana di Milano: 276Insubria: 130Brianza: ... Leggi su laprimapagina Coronavirus : Gallera - 'attivati in Lombardia 991 posti in degenze di sorveglianza' (Di lunedì 27 aprile 2020) “Sono 991 inelledifinora in Regione“. Lo specifica l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a margine dell’audizione nella Commissione Sanità che si è tenuta in video conferenza. L’assessore Gallera ha inoltre dichiarato che “attualmente sono attive 44 Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), le quali hanno già effettuato circa 3500 visite a domicilio”. “Abbiamo rafforzato per il coronavirus le azioni e il livello delle cure e dell’assistenza territoriale – conclude Gallera – in stretta collaborazione con i Medici di base, a beneficio dei cittadini e della loro salute”. Ecco il numero deinelledisuddivisi per ATS: Città Metropolitana di Milano: 276Insubria: 130Brianza: ...

“Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia“. Lo specifica l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a margine dell’audizione nella Commissione Sanità che si è ...

“Fase 2”: anche la città di Monza al tavolo regionale per il rilancio economico

Monza, e la Lombardia intera, vogliono rialzarsi. E si lavora per programmare le azioni in vista della ripresa e del "piano di riapertura" per l'avvio ...

"Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia". Lo specifica l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a margine dell'audizione nella Commissione Sanità che si è ... Monza, e la Lombardia intera, vogliono rialzarsi. E si lavora per programmare le azioni in vista della ripresa e del "piano di riapertura" per l'avvio ...