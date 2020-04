Spostamenti e visite ai parenti dal 4 maggio 2020: cosa si potrà fare nella fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) No ai party in famiglia, no ai party in casa. Lo ha ribadito il premier Conte nella conferenza stampa del 26 aprile 2020 in diretta da Palazzo Chigi. Dal 4 maggio inizia la fase 2 per il nostro paese ma non significa “tana libera tutti”. Ed è in questo senso che il Premier ha voluto mettere i puntini sulle i spiegando cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare. Sono concessi gli Spostamenti ( ma solo per validi motivi); è concesso andare a far visita ai parenti più stretti ( immaginiamo nonni e genitori). Le indicazioni restano sempre le medesime: no assembramenti, e questi significa no a pranzi e cene di famiglia. Inoltre si dovrà indossare sempre la mascherina. Ricordiamoci sempre che gli anziani restano i più deboli e che i contagi in questa fase si sposteranno proprio nelle famiglie, per cui serve usare la massima ... Leggi su ultimenotizieflash C'è il decreto sulla "Fase 2" - si parte il 4 maggio. Spostamenti - visite e negozi : cosa si potrà fare - Diretta

Fase 2 : autocertificazione solo per spostamenti tra regioni. Verso via libera a visite a parenti e amici

