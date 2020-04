Ripensare il welfare | una necessità immediata | non un lusso che viene dopo

(Di domenica 26 aprile 2020) Viviamo chiuse a casa dalla pandemia, per tutela di noi stesse e degli altri. Mai distanziamento fu più sociale di questo. La compressione nello spazio delle nostre attività ha reso più acuta la consapevolezza della cura necessaria a mandare avanti la vita. Sperimentiamo ancor più oggi, una alle prese con un figlio nato da pochi mesi, l’altra con due più che adolescenti e con i rispettivi padri, quanto possa essere grande anche per noi l’affaticamento da lavoro domestico e di … Continua L'articoloil: una necessità, non uncheproda il manifesto.

VMercinelli : Quando il servizio alla persona si riduce a mera prestazione questi sono i risultati. Massimizzazione dei profitti,… - TRIESTEALLNEWS : “Una delle cose che ci ha sicuramente insegnato il #Coronavirus, è che le famiglie hanno bisogno di un sistema di… - RedattoreSocial : #Anziani e #coronavirus: '#Cohousing e assistenza domiciliare, ripensare modello'. Appello al comune sostenuto da 2… - RovigoOggi : @cnagirovigo apre il dibattito sul futuro delle case di riposo dopo l'emergenza #Coronavirus. #rovigo #rsa… - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: ?? #TeleDidattica Anche l'#AltaFormazione va online! Inizia il corso 'Ripensare il welfare oggi', coordinato dalla costi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripensare welfare

Il Manifesto

In tante e tanti, cittadine e cittadini, amministratori, terzo settore, educatrici e educatori, si stanno interrogando su come ripensare servizi e luoghi essenziali del nostro welfare. Sono passi che ...In tante e tanti si stanno interrogando su come ripensare servizi e luoghi essenziali del nostro welfare. Come la ripartenza coinvolgerà i più piccoli, ad esempio, è una questione che riguarda noi ...