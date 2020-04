giorgio_gori : I sindaci di tante città del mondo, insieme, per combattere e vincere la battaglia contro il #Coronavirus. Oggi all… - Frances49053434 : RT @nonelarena: Le parole di #allarme di #MassimoGiletti sull'emergenza #coronavirus, su @GiuseppeConteIT e sull'#economia. #nonelarena #Gi… - TV7Benevento : Coronavirus: Gori, 'ristoranti e parrucchieri chiusi fino a 1/6, impossibile reggere'... - savannabel1 : RT @nonelarena: Le parole di #allarme di #MassimoGiletti sull'emergenza #coronavirus, su @GiuseppeConteIT e sull'#economia. #nonelarena #Gi… - AvvocatoAndreas : RT @nonelarena: Le parole di #allarme di #MassimoGiletti sull'emergenza #coronavirus, su @GiuseppeConteIT e sull'#economia. #nonelarena #Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Riaprono le sale da gioco ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo senza incassi: ma chi li regge? Si fissino criteri, distanze ...Il Comune di Bergamo ha celebrato la festa di Liberazione dal nazi fascismo con un’iniziativa sobria, come del resto è successo in ogni altra parte d’Italia a causa delle restrizioni per l’emergenza ...