Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

(Di sabato 25 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Giuliano Mirandola si preparava per quel corto sussulto quando la boccia scoccava dal palmo. "Curava il fisico e l'alimentazione" per arrivare all'appuntamento col pallino, freddo spasimante che non può far tracimare la brace della gara. Numero uno in Italia, vincitore del 'Pallino d'oro'. "Avversario ostile e tenace, fino all'ultima boccia". E' morto ...