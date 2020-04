Se fossi Mattarella… ecco che cosa direi ai somari che stanno al governo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 aprile 2020) SeMattarella convocherei al Quirinale alcuni autenticie gli chiederei checi fanno al. I primi potrebbero essere il ministro della Giustizia, Bonafede, uno che fatica a comprendere la differenza tra reato colposo e reato doloso, seguito dal ministro dell’Istruzione, Azzollina, una che sembra aver frequentato la scuola con estrema distrazione. Poi chiamerei Patuanelli, che di certo non è il peggiore e che è un bravo ragazzo, ma al quale consiglierei di tornarsene a Trieste e trovarsi un lavoro da ingegnere, visto che almeno lui un titolo lo ha conseguito. E poi per ultimo mi terrei Giggino Di Maio. Invece di piazzare i compagni di scuola nei Cda, glidi tornare lui in quella scuola, per imparare un po’ di storia d’Italia, della nostra letteratura, per non parlare della grammatica italiana. Né risparmierei qualche ...