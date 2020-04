Colosimo (FdI): “Zingaretti non ha chiarito alcun sospetto sulle mascherine” (Di sabato 25 aprile 2020) “Il presidente Zingaretti, con un comunicazione clandestina fatta alle dieci di sera, pensa di festeggiare oggi la liberazione dalla scandalo mascherine. Ma si sbaglia di grosso. Anche perchè dopo un mese siamo tornati al punto di partenza e i dubbi e gli interrogativi che aleggiano su questa inquietante vicenda rimango tutti. Siamo ancora in attesa di sapere, infatti, in base a quali criteri è stata scelta la Ecotech”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, che chiede a Zingaretti. “Perchè gli è stata fatta una novazione di contratto dopo averla definita inaffidabile; perchè il responsabile dell’anticcoruzione non ha segnalato la vicenda agli organi competenti. Ma soprattutto l’interrogativo più importante è cosa si intende fare per recuperare ... Leggi su secoloditalia Colosimo-Gallucci (FDI) : Sindaca Raggi intervenga per patrocinio ad Associazioni di Volontariato

Ultime Notizie dalla rete : Colosimo FdI Righini-Colosimo (FdI): ''Contributo economico anche ai sanitari del privato'' Viterbo News 24 Scandalo mascherine, Rampelli: “Zingaretti si è mosso tardi. La Ecotech restituirà i soldi alla Regione?””

Nella speranza che nessuno se ne accorgesse. Ma gli è andata male, grazie al consigliere regionale di Fdi Chiara Colosimo. Che ha fiutato odore di bruciato e iniziato una vera e propria inchiesta. Che ...

Mascherine, indagato un imprenditore

sulla base di un esposto presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo. La Regione ha affidato alla Eco Tech l’appalto da 35,8 milioni di euro per la fornitura di mascherine e tute ...

